Donald Trump bleibt ein Garant für Schlagzeilen. Nachdem er zu Wochenbeginn mit der Forderung, Quartalsberichte abzuschaffen für Wirbel sorgte, richtet sich der Fokus nun auf seinen anstehenden Staatsbesuch in Großbritannien. Dort wird Trump König Charles III. treffen, gleichzeitig kassierte Trump einen Rückschlag im Fed-Streit.Begleitet von First Lady Melania Trump wird US-Präsident Donald Trump von König Charles III. auf Windsor Castle empfangen. Im Zentrum des Treffens steht der Ukraine-Krieg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär