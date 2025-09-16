EQS-News: La Française Group
Fed: Start moderater Zinssenkungen im September
Von François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management
Die US-Notenbank (Fed) dürfte die Zinsen im September um 25 Basispunkte (Bp) senken. Seit Dezember wurden sie nicht geändert. Die Anzeichen für eine Abschwächung des Arbeitsmarktes verstärken sich. Im Gegensatz dazu zieht die Inflation sowohl bei Waren als auch bei Dienstleistungen wieder an und entfernt sich weiter vom 2-%-Ziel als die Arbeitslosigkeit von ihrem Soll. Die Zentralbank dürfte diesen Anstieg jedoch herunterspielen und den Preisdruck als vorübergehend betrachten. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Aussichten nach September: Die Aktualisierung des "Dot Plot" mit Prognosen bis 2028 steht an, und Stephen Miran wird voraussichtlich dem Offenmarktausschuss der Fed (FOMC) beitreten, sobald der Senat seine Ernennung bestätigt hat.
Unsere Erwartungen:
Insgesamt dürfte die Fed im September einen maßvollen Zinssenkungszyklus einleiten. Der Arbeitsmarkt wird weiterhin im Mittelpunkt ihrer Überlegungen stehen, während der mit der US-Handelspolitik verbundene und als vorübergehend angesehene Inflationsanstieg den Weg für eine schnellere Normalisierung in Richtung eines neutralen Niveaus ebnen dürfte.
