Datum der Anmeldung:
15.09.2025
Aktenzeichen:
B3-84/25
Unternehmen:
Amethyst Radiotherapy Group SAS, Paris/FR (Fremman-Gruppe); Erwerb von 100% der Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die MedEuropa Holding S.à r.l., Luxemburg (Stingray Healthcare)
Produktmärkte:
ambulante Radiochirurgie, ambulante Strahlentherapie
15.09.2025
Aktenzeichen:
B3-84/25
Unternehmen:
Amethyst Radiotherapy Group SAS, Paris/FR (Fremman-Gruppe); Erwerb von 100% der Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die MedEuropa Holding S.à r.l., Luxemburg (Stingray Healthcare)
Produktmärkte:
ambulante Radiochirurgie, ambulante Strahlentherapie
© 2025 Bundeskartellamt