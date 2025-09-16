Datum der Anmeldung:
12.09.2025
Aktenzeichen:
V-67/25
Unternehmen:
Erwerb von mindestens 66,67 % und bis zu 100 % der börsennotierten Anteile an sowie der alleinigen Kontrolle über die u-blox Holding AG, Thalwil, CH; durch bestimmte von Advent International L.P. Massachusetts, USA verwaltetet und/oder beratene Fonds
Produktmärkte:
Halbleiter, Kurzstrecken-Konnektivität, Positionshalbleiter
