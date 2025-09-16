Datum der Anmeldung:
10.09.2025
Aktenzeichen:
B1-132/25
Unternehmen:
Nexus Bidco GmbH, München/Erwerb sämtlicher Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die Konzmann GmbH, Friedrichshafen
Produktmärkte:
technische Gebäudeausrüstung durch technischen Generalunternehmen
