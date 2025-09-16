KOPENHAGEN, Dänemark, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Stadt Kopenhagen hat gerade die zweite Runde ihres Anreizprogramms CopenPay abgeschlossen, bei dem Touristinnen und Touristen für gute Taten belohnt werden. Eine aktuelle Umfrage zeigt: 7 von 10 Teilnehmenden verlassen die dänische Hauptstadt mit dem Wunsch, zu Hause bewusster zu handeln.

Kopenhagen beschreitet neue Wege im Tourismus und belohnt dabei gute Taten. Besuchende sammeln bei CopenPay Punkte für Aktionen wie Müllsammeln, Radfahren, Anreise per Zug oder Elektroauto sowie die Teilnahme an Workshops zur Artenvielfalt.

"Im Urlaub sind Menschen offener für Neues. Mit CopenPay haben wir gezeigt, dass Touristinnen und Touristen nicht nur mitmachen, sondern inspiriert werden, mehr als Selfies mitzunehmen - sie bringen neue Gewohnheiten mit nach Hause", so Rikke Holm Petersen, Direktorin für Kommunikation und Verhaltensstrategien bei Wonderful Copenhagen.

Neue Gewohnheiten als Souvenirs

Eine aktuelle Umfrage von CopenPay zeigt, dass 7 von 10 Teilnehmenden Kopenhagen mit dem Vorsatz verlassen, ihr Verhalten zu ändern - vom Radfahren und Mülltrennen bis hin zum Sammeln von Blumensamen und der Förderung der Biodiversität.

"Es geht um mehr als einen Stadtbesuch - es geht darum, Kopenhagen aktiv zu erleben. Es gibt nichts Besseres, als wenn Besuchende neue Gewohnheiten mit nach Hause nehmen", fügt Rikke Holm Petersen hinzu.

Fahrradvermietungen stiegen um 59?Prozent

Die Teilnahme an CopenPay hat stark zugenommen - und Kopenhagens beliebtestes Verkehrsmittel, das Fahrrad, stand diesen Sommer im Mittelpunkt: Die Fahrradvermietungen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 59?Prozent.

CopenPay bietet mehr als Zahlen: Besuchende nehmen an Kunst- und Biodiversitäts-Workshops, Müllsammelaktionen per Kajak und weiteren immersiven Aktionen teil, die für besonders engagierte Teilnehmende gestaltet wurden.

"Viele Reisende suchen nach neuen, einzigartigen Erlebnissen, die es ihnen ermöglichen, aktiv mit dem Reiseziel zu interagieren, statt nur passive Beobachtende zu bleiben. Wir laden sie ein, Teil unserer Stadt zu werden", so Rikke Holm Petersen.

Mit einer Zufriedenheitsrate von 98 Prozent und einer ebenso hohen Bereitschaft, CopenPay weiterzuempfehlen, zeigt die Initiative, dass Touristinnen und Touristen mehr wollen als klassisches Sightseeing. Umfragedaten bestätigen: Die größte Motivation zur Teilnahme ist die Chance, einzigartige Erfahrungen zu sammeln.

CopenPay steht erst am Anfang

Seit dem Pilotprojekt haben sich über 100 Organisationen und Reiseziele weltweit gemeldet, um mehr über CopenPay zu erfahren. Städte in Deutschland, den Niederlanden und Finnland entwickeln bereits eigene Versionen.

"Das ist erst der Anfang. Reisende wollen Gutes tun und Initiativen wie CopenPay in ihren eigenen Städten sehen - von Chicago bis Sydney", erläutert Rikke Holm Petersen.

Fakten

CopenPay ist ein Anreizprogramm, das Touristen für bewusstes Handeln belohnt.

Es startete im Sommer 2024 als Pilotprojekt und wurde im Sommer 2025 ausgeweitet.

Organisiert wird es von der Tourismusorganisation Wonderful Copenhagen (http://www.wonderfulcopenhagen.com/press).

Im Jahr 2025 stieg die Zahl der Partner von 26 auf 100. Die vollständige Liste finden Sie hier (https://www.visitcopenhagen.com/copenpay).

Die Projektdauer wurde von vier auf neun Wochen verlängert.

Neue Anreize belohnten Besuchende, die mit dem Zug anreisten, nachhaltigen Flugkraftstoff nutzten oder Elektrofahrzeuge fuhren.

Reisende, die vier oder mehr Übernachtungen buchten, erhielten Vorteile, was längere und intensivere Aufenthalten begünstigte.

Die Teilnahme wuchs deutlich: 25.000 Besuchende nahmen 2025 teil - im Vergleich zu 5.000 im Jahr 2024.

Das Fahrrad stand besonders im Fokus: Laut dem größten Fahrradverleih der Stadt stieg die Nutzung im Vergleich zum Vorjahr um 59?Prozent.

Viele Teilnehmende äußerten den Wunsch, ähnliche Initiativen in ihren Heimatstädten zu sehen.

Mehr als 100 Organisationen und Reiseziele weltweit haben bereits Interesse an CopenPay gezeigt.

Laut Booking.com möchten 7 von 10 Reisenden Orte in einem besseren Zustand hinterlassen, als sie sie vorgefunden haben.

Die Hauptmotivation für die Teilnahme an CopenPay besteht im Sammeln einzigartiger Erfahrungen - gefolgt vom Wunsch, dem Reiseziel etwas Gutes zu tun und kostenlose Erlebnisse zu genießen.

98?Prozent der Nutzenden waren zufrieden oder sehr zufrieden, während niemand unzufrieden war.

Ebenfalls 98?Prozent würden CopenPay weiterempfehlen, 2?Prozent waren unsicher.





Nützliche Links

Pressefotos und Videos

CopenPay 2025 - Pressemitteilung

Offizielle Website von CopenPay

