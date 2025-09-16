Der bekannte Marktstratege und Mitbegründer von Fundstrat und Chariman von BitMine, Tom Lee, schlägt bullische Töne an: Er erwartet für die beiden Krypto-Giganten Bitcoin und Ethereum eine massive Kursbewegung im vierten Quartal. Als entscheidenden Treiber sieht er die amerikanische Notenbank Fed und eine damit einhergehende Verbesserung der Liquidität am Markt.Für Anleger im Krypto-Sektor könnten die kommenden Monate extrem spannend werden. Geht es nach Tom Lee, einer der profiliertesten Stimmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
