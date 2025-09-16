tonies hat gestern die Toniebox 2 (TB2) in der DACH-Region, Großbritannien, Frankreich, Australien und Neuseeland gelauncht; Nordamerika folgt am 5. Oktober. Store-Checks bei Media Markt, Thalia und einem lokalen Spielwarenhändler zeigten, dass TB2-Produkte prominent platziert sind - unterstützt durch Marketingmaterialien im Geschäft und vorteilhafte Platzierungen -, während TB1 weiterhin zu rabattierten Preisen erhältlich ist. Die Händler scheinen gut auf die Weihnachtssaison vorbereitet zu sein, die den ersten echten Test der Nachfrage darstellen wird. tonies erwartet die volle kommerzielle Wirkung im 4. Quartal 2025; TB2 dürfte den Customer Lifetime Value um bis zu ein Drittel steigern (mwb-Schätzung) - dank höherer Preise, einer breiteren Alterszielgruppe und neuer Erlöse aus Tonieplay. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 11,70 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se
© 2025 AlsterResearch