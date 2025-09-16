Forscher baten die bekanntesten KI-Chatbots, beim perfekten Betrug zu helfen. Die Ergebnisse dieses Experiments sind ernüchternd und zeigen eine neue Dimension der Cyberkriminalität auf. Eine umfangreiche Untersuchung der Nachrichtenagentur Reuters in Zusammenarbeit mit einem Forscher der Harvard University hat ergeben, dass sich die Sicherheitsvorkehrungen aktueller KI-Chatbots mit erschreckender Leichtigkeit umgehen lassen, um sie für Phishing-Angriffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n