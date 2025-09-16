Hamburg (ots) -Die Mobil Krankenkasse lädt auch 2025 wieder zu ihrer Online-Seminarreihe ein: Im Oktober und November erwartet Interessierte ein abwechslungsreiches Programm rund um nachhaltige Gesundheit. Die kostenlosen Veranstaltungen finden online statt und bieten die Möglichkeit des direkten Austauschs mit Expertinnen und Experten. Die Mobil Krankenkasse schafft damit wertvolle Wissensimpulse und fördert gleichzeitig Nähe und Vertrauen zur Marke.Die Online-Seminare decken eine breite Themenvielfalt ab: von frauenspezifischen Gesundheitsthemen wie dem Menstruationszyklus und der Menopause über moderne Ansätze zur Stress- und Schmerzbewältigung bis hin zu praktischen Hilfen im Umgang mit Schlafstörungen oder typischen Kinderkrankheiten. Auch aktuelle gesellschaftliche Aspekte wie Mental Load in Familien sowie nachhaltige Methoden wie das Scheinfasten stehen auf der Agenda. Damit greift die Mobil Krankenkasse neben gesundheitlichen Klassikern auch Trendthemen auf, die aktuell viele Menschen bewegen. "Das positive Feedback unserer Versicherten zeigt uns, wie wertvoll dieses digitale Format ist. Mit den Online-Seminaren gelingt es uns, Gesundheitsthemen alltagsnah, interaktiv und ohne Hürden zu vermitteln - und damit echte Mehrwerte für unsere Versicherten und alle Interessierten zu schaffen", betont Doreen Hemmer, Referentin für Marketing/Kommunikation bei der Mobil Krankenkasse.Die Termine der Online-Seminare 2025 im Überblick- Wie der weibliche Zyklus den Alltag beeinflusst. Donnerstag, 09.10.2025, 19:30 bis ca. 21:30 Uhr. Referentin: Anne Lippold- Schlafstörungen im Alltag meistern: Tipps, Tricks und Techniken. Dienstag, 14.10.2025, 19:30 bis ca. 21:30 Uhr. Referentin: Anja Mönnich- Rückenschmerzen und Bandscheibenprobleme effektiv lindern. Donnerstag, 16.10.2025, 18:30 bis 20:00 Uhr. Referent: Dr. Percy Marshall, in Kooperation mit medicalmotion- Ruhe im Kopf - Mental Load in Familien reduzieren und Aufgaben fair teilen. Mittwoch, 05.11.2025, 19:30 bis ca. 21:30 Uhr. Referentin: Carolyn Litzbarski- Menopause: Hormontherapie und Alternativen. Mittwoch, 12.11.2025, 19:30 bis ca. 21:30 Uhr. Referentin: Dr. Leonie Matt- Scheinfasten - Neustart für Körper und Geist. Dienstag, 18.11.2025. 19:30 bis ca. 21:30 Uhr. Referent: Prof. Dr. Andreas Michalsen- Typische Kinderkrankheiten erkennen - ein Leitfaden für Eltern. Dienstag, 25.11.2025, 19:30 bis ca. 21:30 Uhr. Referent: Dr. Ralf BrügelAlle Seminare beinhalten einen ausführlichen Fachvortrag sowie eine offene Q&A-Runde, in der persönliche Fragen anonym gestellt werden können.Teilnahme und AnmeldungDie Teilnahme ist kostenfrei. Detaillierte Informationen zu den Inhalten und zur Anmeldung finden Interessierte unter: mobil-krankenkasse.de/onlineseminareDie Mobil Krankenkasse auf einen Blick:Die seit 1952 bestehende Mobil Krankenkasse gehört zu den Top 20 der größten Krankenkassen im System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Mit einem umfassenden Service- und Leistungsangebot unterstützt sie ihre Versicherten dabei, nachhaltig gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Eine persönliche Beratung erhalten Versicherte in den Geschäftsstellen Celle, Hamburg, München und Neu-Isenburg. Weitere Informationen finden Sie unter mobil-krankenkasse.de.Pressekontakt:Mobil KrankenkassePressestelleAileen KayaTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/6118489