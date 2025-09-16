Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Dienstag bzw. Mittwoch werden verschiedene UK-Arbeitsmarktindikatoren und einige Inflationsdaten veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research in ihrer aktuellen Ausgabe von "PERSPEKTIVEN Week up front".Diese beiden Datensätze seien wichtige Inputvariablen für die Entscheidungsfindung des geldpolitischen Ausschusses (MPC) der Bank of England (BoE). Nach dem Anstieg der Inflationsraten im Juli und insbesondere der Dienstleistungsinflation auf 5,0% könne eine Zinssenkung auf der MPC-Sitzung am Donnerstag fast vollständig ausgeschlossen werden. Die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung in dieser Woche liege unter 1%. Die Daten könnten jedoch die Erwartungen für eine Zinssenkung im Dezember 2025 oder Februar 2026 verändern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
