Wien (www.anleihencheck.de) - Die europäischen Aktienindices starteten freundlich in die neue Woche, wobei sich die Märkte von der Herabstufung der Kreditwürdigkeit Frankreichs durch die US-Ratingagentur Fitch kaum beeindruckt zeigten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Fitch habe am späten Freitagabend seine Bonitätsnote für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone gesenkt und dies mit der Haushaltskrise in Frankreich begründet. Damit erschwere sie der strauchelnden Regierung in Paris die Finanzierung ihrer Staatsschulden. Die Bonität der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone sei von AA- auf A+ gesenkt worden, wie Fitch in der Nacht zu Samstag mitgeteilt habe. ...

