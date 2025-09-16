Vaduz (ots) -ETF-Sparpläne gehören zu den beliebtesten Wegen, mit regelmäßigen Beträgen Schritt für Schritt ein Vermögen aufzubauen. Doch die Auswahl ist riesig: Mehrere tausend Produkte stehen zur Verfügung, viele Privatanleger:innen verlieren im Anlagedschungel schnell den Überblick. Damit das einfacher und transparenter wird, startet die Finanz-App willbe der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) mit ETFselect ein neues Angebot. Anleger:innen profitieren von klar ausgewiesenen Gebühren ohne böse Überraschungen, börsentäglicher Ausführung und einer sorgfältig geprüften Produktauswahl.Das Angebot im Überblick:- Kostenfrei handeln: ETF-Sparpläne sind bei willbe sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf gebührenfrei.- Faire Konditionen: Es fällt lediglich eine Depotgebühr von 0,30-0,15 % p. a. an - je höher das Anlagevolumen, desto niedriger die Kosten.- Mehr Flexibilität: Käufe, Verkäufe und Sparpläne werden ab sofort börsentäglich (Mo-Fr) ausgeführt - bisher nur dreimal pro Woche.- Kuratierte Auswahl: Rund 50 ETF- und Fondslösungen, von Fachleuten ausgewählt, unabhängig geprüft und regelmäßig aktualisiert.- Niedrige Einstiegshürde: Investieren ab 100 EUR/CHF - als Einmalanlage oder im Sparplan."Viele unserer Kundinnen und Kunden suchen Orientierung in der Vielzahl an Produkten. Genau da setzen wir an: Wir übernehmen die Recherche, prüfen die Qualität und bieten nur Lösungen an, hinter denen wir stehen. Genauso wichtig ist uns, dass die Konditionen von Anfang an klar sind - ohne kurzfristige Lockangebote und ohne böse Überraschungen. So schaffen wir eine faire Basis für eine langfristige Beziehung", sagt Wolfgang Mair, Leiter Digitale Geschäftsmodelle bei der LLB.Mit ETFselect ergänzt willbe seine bisherigen Angebote willbe Invest (digitale Vermögensverwaltung) und willbe Gold. Damit können Nutzer:innen wählen, ob sie ihr Geld professionell verwalten lassen, in physisches Gold investieren oder aus einer geprüften Auswahl an ETF- und Fondsprodukten selbst entscheiden möchten - ohne im Produktdschungel den Überblick zu verlieren.Pressekontakt:Cordin M. Camenzind, Leiter Group Content Marketing LLBwillbe - die Finanz-App der Liechtensteinischen LandesbankTelefon +423 236 97 36, E-Mail cordin.camenzind@llb.li, Internet willbe-invest.comOriginal-Content von: Liechtensteinische Landesbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165330/6118496