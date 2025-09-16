Unsere vor drei Wochen etablierte Position hat ein Plus von 37 Prozent erreicht und sollte auf Zweimonatssicht um weitere 45 Prozent steigen Seit dem kleinen DAX-Ausverkauf von Anfang September tendierte der Index leicht fester, ohne dabei entscheidende Barrieren überwinden zu können. Und danach sieht es auch im heutigen Handel nicht aus, schon eher danach, als sollte demnächst eine Unterstützung getestet werden. Damit ist die Zone um 23.360/23.380 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE