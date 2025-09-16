EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Readcrest Capital AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Readcrest Capital AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.09.2025
Ort: https://www.readcrest.com/investor-relations/publikationen
