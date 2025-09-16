Köln (ots) -Laut dem neuen "AI Pulse"-Stimmungsbarometer von Expleo blicken deutsche Unternehmen mit gemischten Gefühlen auf Künstliche Intelligenz (KI). Der Sentiment Score für Deutschland liegt bei 67 von 100 Punkten - ein insgesamt positiver Wert. Die Umfrage zeigt aber auch: Die Themen Cybersicherheit und Regulierung bereiten vielen Führungskräften Sorge.Der AI Pulse, beauftragt vom globalen Anbieter für Engineering-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen Expleo, misst die Einstellung von Führungskräften gegenüber dem Einsatz von KI in Unternehmen - auf einer Skala von 0 (sehr besorgt) bis 100 (sehr zuversichtlich).Der Index fasst Werte zu Vertrauen, Besorgnis, Zuversicht und ethischer Haltung gegenüber KI zusammen und verfolgt deren Entwicklung über die Zeit. Dafür werden regelmäßig 600 Führungskräfte aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland befragt. So entsteht ein monatlicher Kompass für die Wirtschaft mit hilfreichen Einsichten für Strategieentwicklung und Entscheidungsfindung.Im August 2025 nahmen 200 Führungskräfte aus Deutschland an der ersten AI Pulse-Welle teil. Der Sentiment Score erreichte 67 Punkte - ein vorsichtig-positiver Wert. 75 Prozent der deutschen Befragten sehen KI als klare Chance für ihr Unternehmen, 69 Prozent der Umfrageteilnehmer trauen ihrer Organisation den erfolgreichen Einsatz von KI zu und 71 Prozent vertrauen auf einen ethischen KI-Einsatz im eigenen Haus.Besorgt darüber, wie Künstliche Intelligenz ihr Geschäft transformieren würde, zeigten sich nur 34 Prozent der Befragten. Immerhin 43 % der deutschen Führungskräfte sorgen sich über Risiken für Unternehmen beim Thema Cybersicherheit (europaweit: 52 Prozent). Beim regulatorischen Rahmen überwiegt hierzulande die Skepsis: Nur 42 Prozent der Befragten denken, dass die Regulierungen des EU AI Act den ethischen Einsatz von KI in Unternehmen fördern (europaweit immerhin 50 Prozent)."Künstliche Intelligenz wird definitiv als Chance wahrgenommen - doch viele Unternehmen ringen noch mit der Frage, wie sie verantwortungsvoll damit umgehen sollen", sagt Dr. Yusuf Erdogan, Country Lead Digital & Technology von Expleo Deutschland. "Unser Sentiment Score von 67 zeigt: Es braucht mehr als Technologie. Es braucht Vertrauen - in Systeme, Prozesse und Menschen."Hinweise für Redaktionen:Im Rahmen des Expleo AI Pulse werden monatlich die Einschätzungen von jeweils 200 Führungskräften in Deutschland, Großbritannien und Frankreich erhoben. Die Studie wird von der renommierten Insights-Agentur Opinium im Auftrag von Expleo durchgeführt. Umfangreiche Daten und zusätzliche Informationen sind auf Anfrage erhältlich.Über ExpleoExpleo ist ein weltweit tätiger Anbieter von Engineering-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen begleitet führende Organisationen bei ihrer Transformation, unterstützt sie dabei, operative Exzellenz zu erreichen und ihre Zukunftsfähigkeit nachhaltig zu sichern.Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte, der Optimierung industrieller Prozesse und der Qualitätssicherung von IT-Systemen bringt Expleo tiefes Branchenwissen und technologische Kompetenz in jedes Projekt ein. Zum Portfolio gehören Schlüsselthemen wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Hyperautomatisierung, Cybersicherheit und Data Science. Ziel ist es, Innovation entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen.Als verantwortungsbewusstes und diverses Unternehmen steht Expleo für integres Handeln und arbeitet aktiv an einer nachhaltigeren und sicheren Gesellschaft.Mit rund 19.000 Expert:innen in 30 Ländern erwirtschaftet Expleo einen Jahresumsatz von über 1,4 Milliarden Euro.Weitere Informationen finden Sie unter expleo.com.Pressekontakt:Ansprechpartner für MedienAnna Limbach und Martina KreutzE-Mail: Communications.Germany@expleogroup.comOriginal-Content von: Expleo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166963/6118557