Europäische Rüstungsaktien stehen mit ihren Kursgewinnen am Dienstag erneut im Fokus der Anleger. Neben Rheinmetall, die nur noch knapp ein Prozent von der 2.000 Euro-Marke entfernt ist, sorgen auch hierzulande weniger prominente Konzerne mit ordentlichen Kursaufschlägen für ein neues Rekordhoch im European Defence Index. Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall setzt am Dienstag seine Rekordjagd fort. Am Vortag war bekannt geworden, dass sich Rheinmetall mit der Bremer Werftengruppe Lürssen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär