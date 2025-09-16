Leverkusen (ots) -In Deutschland leben noch immer viele Hausbesitzer in unsanierten Bestandsimmobilien mit veralteter Heiztechnik. Doch der Druck wächst: Steigende Energiepreise und neue gesetzliche Regelungen fordern umgehendes Handeln. Deshalb sieht Kamil Bregulla, Geschäftsführer der XB Real Estate GmbH & Co. KG, eine clevere und finanziell attraktive Lösung in der Nachrüstung einer Bodenheizung. Worauf es dabei ankommt, erfahren Sie hier.Immer mehr Hausbesitzer sehen sich vor neue Herausforderungen gestellt. Spätestens Mitte 2028 soll auch in Bestandsimmobilien zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarer Energie geheizt werden. Daher spielen energieeffiziente Lösungen eine besonders wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang lohnt es sich, die Nachrüstung einer Fußbodenheizung in Erwägung zu ziehen, zumal eine solche Maßnahme geringere Heizkosten, einen erhöhten Wohnkomfort und eine nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie verspricht. Wichtig ist dabei vor allem der individuelle Ansatz: "Jeder Fall ist anders, die Folgen eines unzulänglichen Heizsystems jedoch sind immer dieselben - überhöhte Kosten und ein geringer Wohnkomfort", erklärt Kamil Bregulla von der XB Real Estate GmbH & Co. KG."Eine Fußbodenheizung ist in fast allen Fällen eine gute Lösung, denn sie arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als klassische Heizkörper. Je nach Gebäudezustand ergibt sich bei den Heizkosten ein Einsparpotenzial von 30 bis 40 Prozent", fügt er hinzu. "Wir bringen hierbei Licht ins Dunkel und bieten unseren Kunden effektive Lösungen." Dabei kann Kamil Bregulla auf langjährige Erfahrung als Sanierungsexperte und Immobilienkaufmann zurückblicken. Sein Fachwissen nutzt er, um seinen Privatkunden in sämtlichen Fragen rund ums Thema Heizung mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dabei setzt der Experte auf einen maßgeschneiderten Service, der sämtliche Schritte von der Beratung bis hin zur Ausführung beinhaltet.Kamil Bregulla: Das sind die Vorteile einer FußbodenheizungLaut Kamil Bregulla liegt der größte Vorteil einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen darin, dass sie die Wärme sehr effizient nutzt. Es kommt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und einer reduzierten Luftfeuchtigkeit. Die Strahlungswärme von unten sorgt für ein behagliches Raumklima, es entsteht kein Zugluftgefühl. Da es sich bei der Fußbodenheizung um eine Konvektionsheizung handelt, wird kein Staub aufgewirbelt, was vor allem für Allergiker das Wohlbefinden erheblich erhöht. Darüber hinaus kommt die Fußbodenheizung ohne sichtbare Heizkörper aus. "Bei der Raumgestaltung bedeutet das mehr Flexibilität für unsere Kunden", so Kamil Bregulla.Flexibilität ist auch in technischer Hinsicht gegeben, denn Fußbodenheizungen lassen sich mit Wärmepumpen kombinieren oder an bestehende Öl- bzw. Gasheizungen anschließen. Dank dieser Kompatibilität mit anderen Heizquellen veralten Fußbodenheizungen nicht und werden auch in Zukunft nutzbar sein, beispielsweise mit Technologien wie Photovoltaik. Außerdem können Fußbodenheizungen infolge ihrer Kompatibilität mit weiteren Energiequellen problemlos in Altbauten nachgerüstet werden.So wird's gemacht - organisatorische, fachliche und finanzielle Aspekte im ÜberblickEs gibt mehrere Punkte, die man beim Nachrüsten einer Fußbodenheizung in einer Bestandsimmobilie beachten sollte. Bei der modernen Nachrüstungsmethode, die die XB Real Estate GmbH & Co. KG anbietet, werden feine Kanäle in den Estrich gefräst, um die Heizrohre zu verlegen. "Die Wärmedämmung spielt natürlich eine Rolle, denn bei einer ungenügenden Dämmung ist nur die Grundlast abgedeckt. Auch die Wahl des Bodenbelags wirkt sich auf die Heizkraft aus. Bei der Beratung gehen wir gezielt auf solche Punkte ein und finden eine entsprechende Lösung", erklärt Kamil Bregulla.In einem Einfamilienhaus ist dabei mit einer Installationszeit von 5 bis 7 Tagen zu rechnen, die Einstiegskosten liegen bei 5.000 Euro. Staatliche Förderungen von 15 bis 20 Prozent auf Sanierungsmaßnahmen machen die Nachrüstung einer Fußbodenheizung erschwinglicher. Die Kosten werden durch eine dauerhafte Reduktion der Betriebskosten bei gleichzeitiger Wertsteigerung der Immobilie in kürzester Zeit amortisiert."Unsere Erfahrung zeigt, dass sich eine Fußbodenheizung auch positiv auf den Wert der sanierten Immobilie auswirkt", berichtet Kamil Bregulla. "Allgemein erzielen Immobilien mit modernen Heizsystemen höhere Verkaufspreise und lassen sich einfacher vermieten. Das heißt, dass unsere Kunden Leerstand vermeiden und sich beim Verkauf in einer besseren Verhandlungsposition befinden.Planung ohne Stolperfallen"Bei der Sanierung ist es wichtig, nicht aus dem Bauch heraus zu handeln, sondern sich zuallererst für eine fundierte Planung zu entscheiden", betont Kamil Bregulla von der XB Real Estate GmbH & Co. KG. Ein wichtiger Grundsatz, denn viele Hausbesitzer handeln nur allzu gerne auf eigene Faust, ohne über das erforderliche Fachwissen zu verfügen. "Um die Zusammenarbeit mit Energieberatern, Architekten und Finanzplanern kommt man nicht herum - das zeigt sich in der Praxis beinahe täglich."Dabei sollen typische Fehler wie eine Überdimensionierung, eine falsche Reihenfolge und eine fehlende Budgetplanung vermieden werden. Es ist demnach überaus wichtig, bei der Sanierung auf die Priorisierung der Maßnahmen zu achten. Der Fokus sollte stets auf Maßnahmen mit einem hohen Return on Investment liegen, denn nur dann lohnt sich die Maßnahme aus wirtschaftlicher Sicht auch wirklich.XB Real Estate: Alles aus einer HandZusammen mit seinem Team setzt Kamil Bregulla auf einen ganzheitlichen Service, der alles von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung inklusive Fördermittelberatung umfasst. Die XB Real Estate kann auf ein eigenes Netzwerk aus Architekten, Installateuren und Energieexperten zurückgreifen, was die Anzahl an Schnittstellen und den Koordinationsaufwand für Kunden reduziert. "Unsere Kunden können Komplett- oder Teilleistungen buchen. Was sie an unserer Arbeit besonders schätzen, sind unsere klaren Prozesse und unsere transparente Kommunikation", verrät Kamil Bregulla.Sie haben eine langfristige Vision für Ihre Immobilie und möchten mehr zur Nachrüstung einer Fußbodenheizung erfahren? Mit einem erfahrenen Partner wie Kamil Bregulla und der XB Real Estate GmbH & Co. 