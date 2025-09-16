Bonn (www.anleihencheck.de) - In den USA dürfte diese Woche wohl die FOMC-Sitzung am 16. und 17. September das wichtigste Ereignis sein, so die Analysten von Postbank Research.Nach den moderaten Zahlen zur Verbraucherpreisinflation der letzten Woche erwarte der Markt bei dieser Sitzung allgemein eine Senkung um 25 Basispunkte. Darüber hinaus würden die Prognosen nun auf Zinssenkungen im Umfang von 72 Basispunkten in diesem Jahr hindeuten, da der sprunghafte Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche die Sorgen um den Arbeitsmarkt noch verstärkt habe. Die Debatte habe sich eher auf den Umfang der Senkung (25 oder 50 Basispunkte) als auf die Wahrscheinlichkeit verlagert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de