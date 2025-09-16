Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der französische Staatsanleihemarkt stand im Mittelpunkt der vergangenen Handelstage, so die Analysten der DekaBank.Die Aktienmärkte hätten sich dagegen überwiegend positiv entwickelt. Der S&P 500 und der MSCI World hätten neue Höchststände erreicht. Aktien hätten Aufwind durch positive Unternehmensnachrichten und durch die Hoffnung auf eine Leitzinssenkung der US-Notenbank FED am Mittwoch erhalten. Die jüngsten Inflationsdaten seien das letzte Puzzleteil für die anstehende Zinsentscheidung der FED gewesen. Für eine Zinssenkung würden insbesondere die schwachen Arbeitsmarktdaten und der geringe Stellenaufbau sprechen. Die zuletzt veröffentlichten Daten zum Arbeitsmarkt würden ein trübes Licht auf die aktuelle Lage der US-Wirtschaft werfen. ...

