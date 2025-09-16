Hamburg (www.anleihencheck.de) - In der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte - Monitor" beschäftigt sich Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg, mit der Unterbewertung von Silber gegenüber Gold.Aktueller Marktkommentar: Die Kombination aus schwächeren US-Arbeitsmarktdaten und moderaten Inflationszahlen habe zu fallenden Anleiherenditen geführt. Der Markt preise inzwischen sogar eine kleine Wahrscheinlichkeit ein, dass die FED im September einen großen Zinsschritt wage und die Leitzinsen um 50 Basispunkte senke. Davon hätten auch andere Assetklassen profitiert. Die US-Aktienindices hätten neue Allzeithochs markiert, insbesondere Nebenwerte hätten deutlich zugelegt. Die Marktbreite habe sich spürbar verbessert, nicht zuletzt aufgrund einer Zunahme an Übernahmeangeboten. Auch Gold und Silber, das wir in unseren Multi-Asset-Strategien Ende August gekauft bzw. aufgestockt hatten, verzeichneten kräftige Gewinne - unterstützt durch einen schwächeren US-Dollar, so Dr. Bernd Meyer von Berenberg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...