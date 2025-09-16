Köln (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte der Schwellenländer gaben im August bei unterschiedlicher regionaler Entwicklung insgesamt etwas nach, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced Fonds (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE).Die Marktindizes der asiatischen Schwellenländer und der osteuropäischen Schwellenländer hätten Rückgänge verzeichnet, während die Marktindizes der lateinamerikanischen Schwellenländer und der Frontier Markets zugelegt hätten. Auch die beiden bedeutendsten Länder der Schwellenländer hätten sich mit Kursgewinnen in China und Kursverlusten in Indien unterschiedlich entwickelt. Die Rentenmärkte der Schwellenländer hätten insgesamt Wertsteigerungen verzeichnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de