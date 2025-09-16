Ein führender Anbieter für digitale Sicherheit setzt neue Maßstäbe. Mit seiner KI-gestützten Plattform beschleunigt er die Abwehr von Cyberangriffen massiv - Großkunden verlängern Verträge vorzeitig, um die neuen Technologien sofort zu integrieren. Umsatz und Cashflow steigen zweistellig, die operative Marge liegt bei starken 22 Prozent. Doch das ist erst der Anfang.Die Perspektive überzeugt: Bis 2030 wird ein Umsatz von 10 Milliarden Dollar angestrebt, während die Nachfrage nach Lösungen für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
