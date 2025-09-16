Erfurt (ots) -Die Herbststaffel von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) nähert sich einem weiteren Höhepunkt: Nach den spannenden Vorrunden der "Schulbattles", in denen sich 16 Schulklassen in interaktiven Quiz- und Aktionsduellen behaupten mussten, stehen nun die acht erfolgreichsten Teams im Rampenlicht. Sie haben sich für die Wochenshows qualifiziert und kämpfen im größten Schulquiz Deutschlands um den Einzug in die nächste Runde. Ab Freitag, dem 19. September 2025, zeigt KiKA vier Folgen immer freitags, um 19:30 Uhr, im TV, auf kika.de und in der KiKA-App.Im Studio des KinderMedienZentrums in Erfurt treten in jeder Folge jeweils zwei Schulklassen gegeneinander an, um sich in einem abwechslungsreichen Mix aus Wissensfragen, spannenden Experimenten und rasanten Studiospielen durchzusetzen. Wer die Wochenshow für sich entscheidet, rückt dem großen Ziel ein Stück näher: das Superfinale! Durch die Shows führt im Wechsel das KiKA-Moderationsduo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell. Sie begleiten das junge Publikum kompetent, humorvoll und mit viel Energie durch die spannenden Duelle.Diese acht Schulklassen haben es in die Wochenshows geschafft:- Klasse 6B des St. Hildegard Gymnasiums aus Ulm (Baden-Württemberg)- Klasse 6F der Dreieichschule aus Langen (Hessen)- Klasse 7A der Elisabethenschule aus Frankfurt am Main (Hessen)- Klasse 7L2 des evangelischen Ratsgymnasiums Erfurt (Thüringen)- Klasse 7 G1 & 7A der Christine-Brückner-Schule aus Bad Emstal-Sand (Hessen)- Klasse 7C des Johanneums zu Lübeck aus Lübeck (Schleswig-Holstein)- Klasse 6/2 des Landesgymnasiums Latina "August Hermann Francke" aus Halle (Sachsen-Anhalt)- Klasse 6B des Freien Gymnasiums aus Penig (Sachsen)Den Abschluss der Herbststaffel bildet das große Superfinale, das mit vielen prominenten Gästen am Samstag, dem 11. Oktober 2025, um 8:20 Uhr im Ersten, in der ARD Mediathek, auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen sein wird. Dort treten die vier Siegerklassen der Wochenshows in einer festlichen Final-Atmosphäre letztmalig gegeneinander an, um den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" für sich zu gewinnen.Für die Zuschauer*innen zuhause wird das "Die beste Klasse Deutschlands"-Erlebnis wieder interaktiv: Über die KiKA-Quiz App können die Fans parallel zur Ausstrahlung live mitspielen. Direkt in der App können sich 6. und 7. Klassen neuerdings außerdem für den Wettbewerb 2026 von "Die beste Klasse Deutschlands" qualifizieren. Die notwendige Anmeldung dazu erfolgt über das ebenfalls neue Bewerbungsportal auf diebesteklassedeutschlands.de (https://www.kika.de/die-beste-klasse-deutschlands/die-beste-klasse-deutschlands-140). Die Bewerbungsphase startete parallel zur Herbststaffel 2025 und mit Beginn des neuen Schuljahres.Die kommenden Termine der Herbststaffel 2025 von "Die beste Klasse Deutschlands" im Überblick:- Ab 19. September: Wochenshows, immer freitags um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App- 11. Oktober: Superfinale um 8:20 Uhr im Ersten, in der ARD Mediathek, auf kika.de und in der KiKA-App- 17. Oktober: Wiederholung Superfinale um 19:30 Uhr bei KiKA"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Elen Schmidt vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.dePressekontakt:FOOLPROOFED GmbHwww.foolproofed.deCharlotte Rüterrueter@foolproofed.de+49 1573 0958813Markus Hermjohannesmarkus@foolproofed.de+49 178 251 532 8Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6118610