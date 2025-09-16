Nürnberg (ots) -Die Adventszeit lebt von liebevollen Ritualen, stimmungsvollen Details und besonderen Momenten. Genau diesen Zauber fängt der exklusive Adventskalender von LOBERON ein - mit 24 hochwertigen Überraschungen, die jeden Dezembertag verschönern. Ob dekorativ, praktisch oder einfach nur schön: Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein einzigartiges Lieblingsstück im typischen LOBERON-Stil.Die streng limitierte Edition, bereits die dritte ihrer Art, ist in zehn Ländern erhältlich. Damit wird der Kalender nicht nur zum stilvollen Begleiter durch die Adventszeit, sondern auch zum begehrten Sammlerstück.Mehr als ein Klassiker: Eine kuratierte Reise durch den AdventDer Inhalt überrascht mit einer liebevoll zusammengestellten Mischung aus überwiegend neuen Produkten - von festlichen Wohnaccessoires über charmante Alltagshelfer bis hin zu dekorativen Highlights. Die thematische Gestaltung folgt dem Rhythmus der Adventszeit: Anfang Dezember stehen stimmungsvolle Dekorationen im Fokus, gefolgt von praktischen Helfern für die Geschenkvorbereitung und zum Abschluss festliche Elemente für die Tischdekoration - darunter eine elegante Girlande, ein funkelnder Teelichthalter und stilvolle Serviettenringe.Materialvielfalt und nachhaltiges DesignDie Produkte reichen von Textilien über Aluminiumguss, Metall und Glas bis hin zu Baumwollfasern - etwa bei liebevoll gestalteten Hängeetiketten und Büchlein. Verpackt sind die Überraschungen in einer stabilen, wiederverwendbaren Box, die sich aufgeklappt dekorativ unter dem Weihnachtsbaum platzieren lässt. Das Packaging greift die Inhalte thematisch auf und unterstreicht die hochwertige Präsentation.Ein Kalender, der bleibt"Manchmal ist es nicht der große Weihnachtsabend, sondern die kleinen täglichen Rituale, die den Zauber der Adventszeit ausmachen", sagt das Kreativteam von LOBERON. "Unser Kalender lädt dazu ein, sich selbst oder anderen jeden Tag ein Stück festliche Gemütlichkeit zu schenken - mit langlebigen Lieblingsstücken, die für die Werte und den Stil von LOBERON stehen."Alle enthaltenen Produkte sind auch einzeln im Shop erhältlich und lassen sich wunderbar ergänzen - etwa für die festliche Tafel oder als Teil der Geschenkverpackung. So wird der Kalender zum Ausgangspunkt für ein ganz persönliches Weihnachtsambiente.Verfügbarkeit: ab sofort exklusiv über www.loberon.de und allen internationale LOBERON Shops. Nur solange der Vorrat reicht. Preis: 198,00 EURÜber LOBERONLOBERON hat sich in den letzten 13 Jahren einen Namen im Interieur Design gemacht und ist mittlerweile in neun Ländern vertreten. Die Design-Marke steht für hochwertige Möbel und exquisite Accessoires für den Innen- wie Außenbereich. In jährlich sechs Kollektionen werden aktuelle Wohntrends wie saisonale Wohntrends präsentiert. Der besondere LOBERON-Stil zeigt sich in kompletten Einrichtungskonzepten, die Stil, Qualität und Komfort bieten.Pressekontakt:LOBERON GmbHJulia NeumannMarketing & PR Manager Internationaljulia.neumann@loberon.com | press@loberon.comOriginal-Content von: LOBERON GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099681/100935114