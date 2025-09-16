Die Schleusen öffnen sich weiter: Nach dem Erfolg der Bitcoin- und Ethereum-ETFs steht dem US-Markt nun der nächste Meilenstein im Kryptosektor bevor. Noch in dieser Woche sollen die ersten ETFs für die beliebten Altcoins XRP und Dogecoin an den Start gehen.Den Anfang macht der mit Spannung erwartete REX-Osprey XRP ETF (Ticker: XRPR). Wie der Fondsanbieter am Montag bestätigte, steht der Handelsstart unmittelbar bevor und wird, sofern es keine unerwarteten Verzögerungen gibt, bereits am Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
