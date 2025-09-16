Vor der morgigen Zinsentscheidung der Fed kann der Goldpreis mit einem neuen Rekordhoch und der Silberpreis mit dem höchsten Stand seit über 14 Jahren glänzen. Worauf Anleger nun achten sollten. Aktuell profitieren die beiden Krisenwährungen Gold und Silber zweifellos von der Aussicht auf mehrere Zinssenkungen im laufenden Jahr. Laut FedWatch-Tool des US-Terminbörsenbetreibers CME Group gilt morgen eine Zinssenkung um 25 Basispunkte als höchstwahrscheinliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
