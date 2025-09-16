Winkel (ots) -Wer auf der Suche nach einer Reinigungskraft oder Haushaltshilfe ist, kann bei der großen Anzahl von Portalen und Anzeige-Angeboten schnell den Überblick verlieren. Dabei stellen sich Fragen hinsichtlich Verfügbarkeit, Qualifikation und Art der Anstellung sowie zum Thema Kosten und faire Entlohnung (https://putzperle.de/de/kosten-im-vergleich-zu-anderen). Besonders der letzte Punkt liegt Putzperle.de am Herzen - denn bei Putzerple.de fallen keine Vermittlungsgebühren oder Provisionen an und der von den Parteien vereinbarte Stundenlohn geht so stets zu 100 Prozent an die Haushaltshilfe.Putzperle.de verzichtet auf anteilige ProvisionenPutzperle.de half bereits über 50.000 Haushalten und Unternehmen bei der erfolgreichen Suche einer Reinigungskraft oder Haushaltshilfe (https://www.presseportal.de/pm/180589/6100240). Dabei unterscheidet sich die Plattform von Vermittlungsagenturen, die häufig provisionsbasierte Geschäftsmodelle verfolgen. In solchen Fällen entrichtet die Reinigungskraft einen festen Prozentsatz jeder gearbeiteten Stunde an die jeweilige Agentur. Bei Putzperle.de wird dagegen lediglich eine einmalige Service-Gebühr erhoben. Nutzerinnen und Nutzer können so sicher sein, dass ihr mit der Reinigungskraft vertraglich vereinbarter Stundenlohn auch vollständig an diese geht - ohne, dass die Haushaltshilfe anteilige Abgaben an Putzperle.de zu entrichten hat.Faktoren für den Stundenlohn einer HaushaltshilfeHaushaltshilfen nennen ihre grundsätzlichen Vorstellungen bezüglich des Stundenlohns vorab, wobei die endgültigen Konditionen stets mit den Nutzerinnen und Nutzern der Plattform verhandelt werden.Folgende Faktoren spielen hierbei eine Rolle:- Qualifikation und Erfahrung- Anfahrtsweg- Einsatzregion- Verantwortungsbereiche- Einsatzdauer und FrequenzPutzperle.de unterstützt Nutzerinnen und Nutzer bei der Anstellung der Haushaltshilfe mit Informationen rund um das Thema Minijob-Anmeldung (https://putzperle.de/de/hilfe-center/anmelden-bei-der-minijob-zentrale-so-einfach-geht-s) sowie steuerliche Vorteile (https://putzperle.de/de/hilfe-center/haushaltshilfe-anmelden-steuern-sparen). Wird die Arbeit auf Minijob-Basis aufgenommen, ist die Reinigungskraft unfallversichert und kann außerdem Rentenbeiträge entrichten.Über Putzperle.dePutzperle.de ist eine Marke der Lemonfrog AG. Die Plattform bringt Haushalte und Reinigungskräfte fair zusammen - ganz ohne Provisionszahlungen. Haushaltshilfen erhalten stets 100 % des vereinbarten Lohns.Pressekontakt:Lemonfrog AGRigistrasse 20c8185 WinkelSchweizWeb: https://putzperle.demarketing@lemonfrog.chOriginal-Content von: Lemonfrog AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180589/6118674