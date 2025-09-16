New York (ots/PRNewswire) -Cohen & Steers, Inc. (NYSE: CNS) gab heute die Ernennung von John Gellatly zum Senior Advisor bekannt. Von London aus wird Herr Gellatly eng mit Marc Haynes, Head of International Institutional Distribution, und Seth Laughlin, Head of Real Estate Strategy & Research, zusammenarbeiten, um die internationalen Kundenbeziehungen des Unternehmens zu stärken und neue Partnerschaften aufzubauen. Er berät Kunden in Fragen der Immobilienstrategie und teilt dabei seine einzigartigen Perspektiven und seine Investitionserfahrung, die börsennotierte und private Vermögenswerte umfasst.Herr Gellatly verfügt über fast vier Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Immobilieninvestitionen. Zuletzt war er als CIO Real Estate für den Abu Dhabi Investment Council (ADIC) tätig und verantwortlich für die Überwachung und Verwaltung eines der weltweit größten globalen Immobilieninvestmentportfolios. Vor seiner Tätigkeit bei ADIC hatte er leitende Positionen bei Aviva Investors und BlackRock inne. Seine Erfahrungen umfassen eine Vielzahl von Aufgaben in den Bereichen Analyse, Investition und Verwaltung von Immobilienvermögen, Plattformen und Produkten, sowohl im Aktien- als auch im Anleihebereich, auf öffentlichen und privaten Märkten sowie in verschiedenen Regionen und Sektoren.Marc Haynes, Head of International Institutional Distribution, sagte: "John verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis der Herausforderungen, denen große institutionelle Investoren im Immobilienbereich gegenüberstehen, sowie über praktische Erfahrung in der Umsetzung. Wir freuen uns sehr, ihn im Team von Cohen & Steers begrüßen zu dürfen und von seinem globalen Netzwerk und seiner einzigartigen Expertise zu profitieren. Seine Ernennung unterstreicht unser Engagement für unsere internationalen Kunden und erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem viele institutionelle Anleger versuchen, ihre Immobilienportfolios für das neue Regime neu zu positionieren. John wird eine große Bereicherung sein, sowohl für unsere Kunden als auch für Cohen & Steers."Informationen zu Cohen & Steers. Cohen & Steers ist ein weltweit führender Investmentmanager, der sich auf Real Assets und alternative Erträge spezialisiert hat, darunter börsennotierte und private Immobilien, Vorzugsaktien, Infrastruktur, Rohstoffaktien, Rohstoffe sowie Multi-Strategie-Lösungen. Das im Jahr 1986 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in London, Dublin, Hongkong, Tokio und Singapur.KONTAKT: Robert KlemensVice President, Communicationsmedia@cohenandsteers.comWebsite: https://www.cohenandsteers.com (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4509298-1&h=1671039226&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4509298-1%26h%3D2273845920%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finfo.cohenandsteers.com%252Fl%252F107482%252F2020-02-27%252F4d2r1p%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cohenandsteers.com&a=https%3A%2F%2Fwww.cohenandsteers.com)Symbol: NYSE: CNSZukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung und andere Erklärungen von Cohen & Steers können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung enthalten, die die aktuellen Ansichten des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner Geschäftstätigkeit und seiner finanziellen Leistung widerspiegeln. Sie können diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie "Ausblick", "glaubt", "erwartet", "möglich", "könnte", "wird", "sollte", "strebt an", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "schätzt", "geht davon aus" oder den negativen Formen dieser Wörter oder anderen vergleichbaren Begriffen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Dementsprechend gibt es oder wird es wichtige Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cohen--steers-ernennt-john-gellatly-zum-senior-advisor-302556622.htmlPressekontakt:Robert Klemens,Vice President Communications,212 796 9377Original-Content von: Cohen & Steers, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62919/6118686