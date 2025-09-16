Hamburg (ots) -NDR "Tatort"-Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) bekommt einen neuen Partner: An seiner Seite wird künftig Denis Moschitto als hochbegabter Cyber-Kriminalist Mario Schmitt ermitteln. Zum Auftakt gibt es den zweiteiligen "Tatort: Ein guter Tag/Schwarzer Schnee", der als Novum in der "Tatort"-Geschichte mit 180 Minuten direkt hintereinander im Ersten läuft - am letzten Sonntag vor Weihnachten, 21. Dezember, um 20.15 Uhr und 21.45 Uhr. Danach ist er in der ARD Mediathek zu sehen.Der brisante Fall spielt im deutsch-niederländischen Grenzgebiet nahe Emden und dreht sich um jugendliche Auftragskiller, Drogenhandel und die sogenannte Mocro-Mafia und greift damit brandaktuelle Themen auf. Ein spannender Auftakt für den neuen Kollegen an der Seite von Kommissar Falke.Denis Moschitto: "Wotan ist für mich einfach der perfekte Partner - und ein wichtiger Grund, warum ich große Lust hatte, jetzt fest beim Bundespolizei- 'Tatort' dabei zu sein. Meine Figur Mario Schmitt ist jemand, der ein bisschen rätselhaft bleibt, und das ist durchaus auch so beabsichtigt. Ich bin sehr gespannt, was wir alle noch miteinander erleben werden!"Wotan Wilke Möhring: "Die erste Szene zeigt bereits, in welche Richtung es geht und worauf wir uns freuen können. In Mario Schmitt findet Falke jemanden, der nicht nur alles das spielerisch beherrscht, was in Form von IT und Cyberkriminalität ihn zunehmend überfordert, sondern auch jemanden, der durch seine freie, zum Teil gewöhnungsbedürftige Art, einen ganz eigenen Blick auf die Dinge hat, die der Zusammenarbeit und den Ermittlungen guttun. Dass sie auch menschlich mehr gemeinsam haben, als man zunächst vermutet, werden die weiteren Folgen hoffentlich zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine spannende, humorvolle und sehr menschliche Zusammenarbeit mit Denis."Christian Granderath, NDR Fiction-Chef: "Denis Moschitto als introvertierter, versponnener und irre guter Cyber-Kriminalist Mario Schmitt ist die ideale Ergänzung zum extrovertierten, manchmal cholerischen und gewieften Thorsten Falke. Die zwei sind ein tolles Duo und ebenso harte wie sensible Hunde, die es in ihrem ersten Fall mit vollkommen skrupellosen Gangstern und grenzüberschreitender organisierter Kriminalität zu tun bekommen - und die mehr mit der Realität zu tun hat, als uns lieb sein kann."Zum Inhalt des NDR "Tatort: Ein guter Tag/Schwarzer Schnee": Auf einem Campingplatz in der Nähe von Emden verschwindet der Autohändler Joe Glauning - persönliche Papiere, Schlüssel und Handy hat er zurückgelassen. Blutspuren am Tatort deuten auf ein Kapitalverbrechen hin. Die Ermittlungen führen Falke, Schmitt sowie die niederländische Kommissarin Lynn de Baer (Gaite Jansen) über die Grenzen hinweg in die Niederlande hinein. Gemeinsam stoßen sie auf dunkle Abgründe, die mit organisierter Kriminalität verknüpft sind, und geraten selbst in Lebensgefahr.Die vielfach preisgekrönten Hans Steinbichler und Alexander Adolph zeichnen für Regie bzw. Buch verantwortlich. Adolph schrieb die Vorlage gemeinsam mit Eva Wehrum. Die deutsch-niederländische Koproduktion entstand in Zusammenarbeit zwischen NDR und NPO - die zweite deutsch/niederländische Zusammenarbeit in der langen "Tatort"-Geschichte.Produzentinnen sind Katinka Seidt und Wiebke Andresen (Nordfilm) sowie Leontine Petit (Lemming Film). Redaktion: Christian Granderath und Patrick Poch (beide NDR). Ein weiterer Fall mit dem neuen Ermittler-Duo ist bereits in Arbeit.Seine Welt-Premiere wird der erste Teil, "Tatort: Ein guter Tag", am 27. September auf dem Filmfest Hamburg haben.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6118681