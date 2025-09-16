Gleich 15 Ransomware-Banden, darunter Hochkaräter wie Scattered Spider und Lapsus$, wollen sich angeblich aus dem Cybercrime-Geschäft zurückziehen. Sie hätten ihre Ziele erreicht, schreiben sie. Aber ist der Ankündigung zu trauen? Im Jahr 2022 hatte die Cybercrime-Gang Lapsus$ mit einer Reihe von Angriffen auf Konzerne wie Nvidia, Samsung, Microsoft oder Uber sowie das brasilianische Gesundheitsministerium auf sich aufmerksam gemacht. Zwei Teenager ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n