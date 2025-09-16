Osnabrück (ots) -Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat nach Vorlage des Energiewende-Monitorings mehr Tempo angemahnt. "Entscheidend ist nun, dass die notwendigen politischen Weichen gestellt und die gesetzgeberischen Grundlagen rasch geschaffen werden", sagte Tennet-Chef Tim Meyerjürgens im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wir brauchen dringend die Kraftwerksstrategie, eine Überarbeitung der Netzanschlusssystematik für Speicher, Rechenzentren und Kraftwerke sowie die Bestätigung des Bundesbedarfsplangesetzes."Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte am Montag einen lange erwarteten Bericht zum Stand der Energiewende vorgelegt, der von einem geringeren Strombedarf in den kommenden Jahren ausgeht als bislang berechnet. "Der Monitoring-Bericht bestätigt, dass Netze, Erneuerbare und Flexibilitäten gemeinsam geplant und entwickelt werden müssen", sagte Meyerjürgens dazu. "Nur so kann die Transformation realistisch, effizient und im Sinne von Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz erreicht werden."Zu den Aufgaben für Reiche und die Regierung gehörten "der netzdienliche Einsatz von Speichern, die bessere Nutzung bestehender Netzkapazitäten, die Optimierung bei Offshore-Anbindungen und der konsequente Einsatz von Freileitungen". Diese Maßnahmen würden die Effizienz des Gesamtsystems steigern und die Kosten senken.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6118712