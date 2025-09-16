London (www.anleihencheck.de) - In einem Jahr voller Handelskonflikte, schwachem Beschäftigungswachstum und anhaltender Unsicherheit überrascht die Stabilität einer Anlageklasse besonders: Hochzinsanleihen, so die Experten von AllianceBernstein.Während Aktienmärkte teils stark geschwankt seien, hätten sie eine konstante Performance geliefert und würden nun zu den Top-Performern zählen. Solide Fundamentaldaten, hohe Renditen und vorsichtige Bilanzen der Emittenten würden die Basis bilden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de