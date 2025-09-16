Bonn (www.anleihencheck.de) - Wie allgemein erwartet, ließ die EZB auf ihrer geldpolitischen Sitzung in der vergangenen Woche ihre Zinssätze unverändert, so die Analysten von Postbank Research.Gute BIP-Wachstumszahlen für das zweite Quartal, sich verbessernde Geschäftsklimaindikatoren und ein leichter Anstieg der Inflation im August würden ihre abwartende Haltung unterstützen. Eine weitere Anpassung des Einlagensatzes von derzeit 2,0% nach unten sei jedoch nicht auszuschließen, insbesondere auf der Grundlage der aktualisierten Kerninflationsprognose von unter 2,0% für die Jahre 2026 und 2027. In dieser Woche dürfte es auf der makroökonomischen Agenda der Eurozone relativ ruhig zugehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de