Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059/ WKN A3C7M6, NASDAQ: ADTN; und FSE: QH9) (die "Gesellschaft") teilt den heute gefassten Entschluss mit, vorbehaltlich der Marktkonditionen und anderer Bedingungen, nicht nachrangige Wandelschuldverschreibungen in Höhe eines Gesamtnennbetrags von USD 150.000.000 mit Fälligkeit im Jahr 2030 (die "Schuldverschreibungen") im Rahmen eines privaten Angebots solchen Personen anzubieten, bei denen vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass es sich um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "Securities Act") handelt (das "Angebot"), so ADTRAN in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
