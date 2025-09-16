Essen (ots) -Seit Montag ist die Weltleitmesse SCHWEISSEN & SCHNEIDEN in der Messe Essen geöffnet. Unter dem Motto "Join the Future" präsentieren bis zum 19. September über 800 Aussteller aus 44 Ländern ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen in der Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik. Im Mittelpunkt stehen die großen Zukunftsthemen der Branche: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Fachkräftesicherung.Begleitend zur Messe hat der Kooperationspartner der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, der DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V., aktuelle Marktzahlen vorgestellt, die die Bedeutung der Fügetechnik für die Wertschöpfung in Deutschland hervorheben: Allein 2023 trug die Branche rund 30 Milliarden Euro zur Produktion bei - das entspricht vier Prozent des verarbeitenden Gewerbes. Rund 417.000 Erwerbstätige arbeiten in der Fügetechnik. Auch international behauptet sich die Branche stark: 2024 exportierten deutsche Unternehmen schweiß- und schneidtechnische Güter im Wert von 2,5 Milliarden Euro. Wichtigste Handelspartner waren die USA, China und Polen. Bemerkenswert: Nach neun Jahren lösten die Vereinigten Staaten China als größten Einzelmarkt wieder ab - trotz politischer Spannungen und globaler Herausforderungen."Die Fügetechnik steht im Zentrum des verarbeiteten Gewerbes und ist eine Schlüsseltechnologie für die produzierende Industrie und das Handwerk in Deutschland. Ob Maschinenbau, Automobil- oder Energiewirtschaft - ohne Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnologien gäbe es keine Mobilität und keine Energieversorgung. Diese Technologien sind Innovationstreiber der Wirtschaft und bieten kontinuierlich neue Fertigungslösungen für alle Branchen", betont DVS-Hauptgeschäftsführer Dr.-Ing. Roland Boecking. Neben ihrer wirtschaftlichen Relevanz sieht die Branche vor allem in Digitalisierung und Nachhaltigkeit entscheidende Hebel für künftiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit."Unser Motto 'Join the Future' fasst es gut zusammen: Die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN ist die beste Gelegenheit, sich und das eigene Business für die Zukunft fit zu machen und aufzustellen", erklärt Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen. Mit neuen Plattformen wie dem Future Hub und dem erstmals verliehenen IF Digital Award ist die Essener Fachmesse mehr denn je ein Schauplatz der Zukunftstechnologien.Ein besonderes Highlight ist das Engagement für den Nachwuchs: Im Rahmen der Messe feiert der Bundeswettbewerb "Jugend schweißt" sein 30-jähriges Jubiläum. Darüber hinaus treten junge Schweißtalente aus zwölf Ländern bei der International Welding Competition gegeneinander an. Für eine Premiere sorgt dabei das Team aus Indien - erstmals stellt ein reines Frauenteam sein Können unter Beweis.Weitere Informationen: www.schweissen-schneiden.comPressekontakt:presse@messe-essen.deOriginal-Content von: Messe Essen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50637/6118715