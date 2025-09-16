© Foto: Florian Peljak - Süddeutsche Zeitung Photo

Die Papiere von Atoss Software stehen aktuell so tief wie seit über 2 Jahren nicht mehr. Auf diesem Niveau sehen die Analysten von Metzler eine gute Einstiegschance. Die Aktie reagiert am Dienstag prompt auf das Lob. Die Aktie des Münchener Softwarekonzerns Atoss ist am Dienstag der Gewinner im SDAX mit einem Plus von mehr als 6 Prozent. Die Papiere können die Talfahrt der vergangenen Wochen damit vorerst stoppen. Seit ihrem Allzeithoch im Juli war die Aktie um ein Drittel eingebrochen. Rückenwind kommt am Dienstag von einer Kaufempfehlung der Privatbank Metzler. Analyst Oliver Frey verweist auf den massiven Kursrückgang und betont, dass die Korrektur langfristig attraktive …