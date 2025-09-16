Um immerhin 2,6 Punkte erholten sich die Erwartungen zur deutschen Konjunktur nach dem deutlichen Absacker im August auf nun +37,3 Zähler. Ganz im Gegensatz dazu: Der Teil-Indikator zur aktuellen Lage verlor 7,8 Punkte im Vergleich zum August auf jetzt -76,4. Da wird die Eurozone klar besser beurteilt: Der Lage-Indikator steigt um 2,4 auf -28,8 Zähler, die Erwartungen wachsen leicht (um einen Punkt) auf +26,1.
