Wien (AT)/Hatten (DE) (ots) -Equans schließt sich mit dem renommierten Kältetechnikunternehmen Zimmermann GmbH mit Sitz in Niedersachsen zusammen und stärkt damit seine Position im zukunftsträchtigen Markt für energieeffiziente Kältetechnik- und Wärmepumpenlösungen in Deutschland.Als einer der führenden Anbieter für Kältetechnik, Gebäudetechnik und Energiecontracting stärkt Equans mit dieser strategischen Akquisition seine Position in einem der dynamischsten Märkte Europas.Die Zimmermann GmbH ist seit fast 30 Jahren ein führender Spezialist für Industrie- und Gewerbekälte. Mit rund 130 Mitarbeiter:innen und sechs Standorten - darunter ein eigener Produktionsbetrieb - bietet das Unternehmen maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen für Kunden aus Industrie, Handel und Gewerbe: von der Planung über die Fertigung und Installation bis zur Wartung komplexer Kälteanlagen und Wärmepumpen.Dieter Meyer und Robert Loidolt, die neuen Eigentümervertreter aus der Equans Gruppe, zeigen sich begeistert von der jüngsten Akquisition. "Mit Zimmermann gewinnen wir ein hochkompetentes und erfolgreiches Unternehmen, das technologisch führend ist und über höchste Kundenorientierung sowie tiefgehende Marktkenntnis verfügt.", so Dieter Meyer. Robert Loidolt ergänzt: "Das starke Engagement und die großartige Expertise des Zimmermann-Teams passen hervorragend zu unserer Vision einer nachhaltigen Zukunft."Mit dem Zusammenschluss unterstreicht Equans nicht nur die Präsenz in einem der bedeutendsten Märkte Europas, sondern auch das klare Bekenntnis zur Nachhaltigkeit - insbesondere durch den Einsatz von natürlichen Kältemitteln.Auch bei Zimmermann ist man überzeugt: "Als ein Marktführer im Bereich Kältetechnik mit natürlichen Kältemitteln setzen wir auf Qualität, Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenorientierung. Diese gemeinsamen Werte mit Equans bilden eine starke Basis für unsere gemeinsame Zukunft", sagt Frank Baltruschat, Geschäftsführer der Zimmermann GmbH.Michael Thies, ebenfalls Geschäftsführer, ergänzt: "Der Beitritt zur Equans Gruppe eröffnet uns neue Perspektiven für Innovation und Wachstum. Gemeinsam können wir noch gezielter auf die Anforderungen des Marktes reagieren." Hauke Michel, Geschäftsführer Zimmermann GmbH, betont: "Wir freuen uns darauf, unsere technologische Expertise in einem internationalen Umfeld weiterzuentwickeln und gleichzeitig unsere regionale Stärke zu bewahren."Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Equans, ein Tochterunternehmen der französischen Bouygues-Gruppe, ist ein weltweit führendes Energie- und Dienstleistungsunternehmen, aktiv in 20 Ländern, mit 90.000 Mitarbeiter:innen und einem Umsatz von 19,2 Milliarden Euro im Jahr 2024. Equans entwickelt, optimiert, baut und betreibt modernste technische Anlagen sowie Gebäude und versorgt diese nachhaltig mit Energie. Die hochqualifizierten Expert:innen von Equans Österreich bieten maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Gebäudetechnik (HKLS), nachhaltiges Energiecontracting, Kältetechnik sowie Brandschutz und Facility Management - in hochspezialisierten Bereichen - an.www.equans.comZimmermann mit Hauptsitz in Hatten bei Oldenburg, Deutschland, ist seit 1996 ein führender Anbieter für maßgeschneiderte Lösungen in der Industriekälte. Der Fokus liegt dabei auf den natürlichen Kältemitteln Ammoniak-R717 und Kohlenstoffdioxid-R744. Mit rund 130 Mitarbeiter:innen und sechs Standorten in ganz Deutschland bietet das Unternehmen ein umfassendes Leistungsspektrum - von der Planung, Produktion über die Installation bis hin zur Wartung und dem Service komplexer Kälteanlagen. Zimmermann steht für leistungsstarken Anlagenbau, höchste technische Kompetenz, Innovationskraft und nachhaltige Systemlösungen. www.zimmermann-industriekaelte.dePressekontakt:Equans Austria GmbHBrigitte SonntagTelefon: 05740361223Original-Content von: EQUANS Austria GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180957/6118801