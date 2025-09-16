Die Agenten für Finanzkontrolle, Beschaffung, Reisen und Zahlungen halten sich strikt an Unternehmensrichtlinien, wodurch die Finanzabteilung mehr Kontrolle erhält und repetitive Routineaufgaben entfallen.

LONDON, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die Plattform für Finanzkoordination und Ausgabenmanagement, stellt heute seine Herbstausgabe 2025 vor und erweitert damit ihr Angebot "AI Office of the CFO". Die Veröffentlichung umfasst vier spezialisierte KI-Agenten - Finanzkontrolle, Beschaffung, Reisen und Zahlungen. Diese erledigen tägliche Finanzaufgaben eigenständig und verfolgen dabei Rollen, Richtlinien und Genehmigungen vollständig nach.

Mitarbeitende stellen Anfragen in natürlicher Sprache, und die Agenten führen sie durch jeden Prozess. Im Hintergrund holen sie die erforderlichen Genehmigungen ein. Mit der Zeit lernen die Agenten die Präferenzen der Nutzer kennen, um Aufgaben schneller und effizienter zu erledigen.

"Unternehmen brauchen keine Chats, sondern Ergebnisse", so Hristo Borisov, CEO und Mitgründer von Payhawk. "Viele Agenten auf dem Markt erfüllen nicht die unternehmensrelevanten Anforderungen wie Berechtigungen, Richtlinien, Mandantenfähigkeit, Prüfpfade und Datensicherheit - alles entscheidend für Geschäftszahlungen. Unsere KI-Agenten halten sich an Ihre Kontrollen und erledigen echte Finanzaufgaben - was den Mitarbeitenden leichtfällt, ist für das Unternehmen garantiert richtig."

Unsichtbare Koordination durch Design

Die Agenten von Payhawk operieren innerhalb bestehender Rollen, Berechtigungen und Richtlinien, speichern alle Daten auf der Plattform und protokollieren jede Aktion für volle Nachvollziehbarkeit. Finanzteams profitieren von mehr Kontrolle und Transparenz, während repetitive Routineaufgaben entfallen.

Funktionen der einzelnen Agenten:

Finanzkontroll-Agent : Beschleunigt den Monatsabschluss, indem Belege eingeholt, Dokumente automatisch aus Lieferantenportalen hochgeladen, Anomalien markiert und Erinnerungen eskaliert werden. Ausgaben werden doppelt so schnell eingereicht.

: Beschleunigt den Monatsabschluss, indem Belege eingeholt, Dokumente automatisch aus Lieferantenportalen hochgeladen, Anomalien markiert und Erinnerungen eskaliert werden. Ausgaben werden doppelt so schnell eingereicht. Beschaffungsagent : Mitarbeitende teilen ihre Bedarfe mit, der Agent sammelt Kontextinformationen, wendet Budgets und Richtlinien an, leitet Genehmigungen weiter, passt Kartenlimits an oder erstellt Bestellungen - ohne Formulare und mit deutlich weniger Tickets und Erinnerungen. Kaufanfragen werden um 60?% schneller abgewickelt.

: Mitarbeitende teilen ihre Bedarfe mit, der Agent sammelt Kontextinformationen, wendet Budgets und Richtlinien an, leitet Genehmigungen weiter, passt Kartenlimits an oder erstellt Bestellungen - ohne Formulare und mit deutlich weniger Tickets und Erinnerungen. Kaufanfragen werden um 60?% schneller abgewickelt. Reiseagent : Bucht Reisen innerhalb der Richtlinien anhand der Nutzerpräferenzen in natürlicher Sprache. Erstellt automatisch Reiseberichte und gruppiert Ausgaben für die Genehmigung mit einem Klick. Exportiert Daten ins ERP-System. Spart bis zu 90?Minuten pro Reise.

: Bucht Reisen innerhalb der Richtlinien anhand der Nutzerpräferenzen in natürlicher Sprache. Erstellt automatisch Reiseberichte und gruppiert Ausgaben für die Genehmigung mit einem Klick. Exportiert Daten ins ERP-System. Spart bis zu 90?Minuten pro Reise. Zahlungsagent: Entlastet das Finanzteam um rund 40?% der Helpdesk-Arbeit, beantwortet umgehend Fragen zu fehlgeschlagenen Transaktionen, gesperrten Karten, ausstehenden Erstattungen oder Finanzierungsproblemen und schlägt konforme nächste Schritte vor.

Die Herbst '25 Edition von Payhawk umfasst über die Veröffentlichung des AI Office of the CFO hinaus globale Zahlungen mit einem Wechselkursaufschlag von 0,3 % in 115 Währungen in Zusammenarbeit mit JP Morgan Payments, erweiterte Rollen- und Berechtigungssteuerungen sowie zusätzliche Plattformverbesserungen.

Payhawk lädt am 2. Oktober 2025 zu einer Produktpräsentation ein. Sie können sich unter https://payhawk.com/editions/fall-2025anmelden.

Über Payhawk

Payhawk ist eine Finanzorchestrierungsplattform, die globales Ausgabenmanagement mit intelligenter Automatisierung und Echtzeit-Zahlungen verbindet. Firmenkarten, Ausgabenmanagement, Kreditorenbuchhaltung und Procure-to-Pay greifen in einer Plattform nahtlos ineinander und machen langsame, manuelle Prozesse überflüssig.



Im Unterschied zu Lösungen, die einen Kompromiss zwischen strikten Kontrollen und Nutzerfreundlichkeit erfordern, bietet Payhawk beides: Effizienz und Wachstum für Finanzteams - bei voller Kontrolle. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London, verfügt über neun Niederlassungen in Europa und den USA und unterstützt mittelständische sowie große Unternehmen in mehr als 32 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.payhawk.com.

