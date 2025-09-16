Charlotte, NC (www.anleihencheck.de) - Matthias Scheiber, Head of Multi-Asset Solutions bei Allspring Global Investments, kommentiert im Vorfeld der Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) am 18. September.Es werde allgemein erwartet, dass die Bank of England ihre Leitzinsen am Donnerstag bei 4 Prozent belasse. Der OIS-Markt (Overnight Index Swap Markt) sehe derzeit kaum Spielraum für eine Zinssenkung bis Jahresende. Angesichts der hartnäckigen Inflation dürfte das Komitee seine bisherige Linie beibehalten. Die Aufmerksamkeit der Märkte richte sich daher stärker auf das Tempo der quantitativen Straffung (QT), das voraussichtlich verlangsamt werde. Das könnte auf künftig etwas lockerere Finanzierungsbedingungen hindeuten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
