Aktualisierte Zahlen stärken Aguia: Studie zeigt 70% mehr Gewinnpotenzial

Aguia Resources meldete eine neue Wirtschaftsstudie zum Phosphatprojekt Três Estradas in Brasilien. Das Unternehmen erklärte, dass die aktualisierten Berechnungen deutlich höhere Gewinne erwarten lassen, weil die Phosphatpreise gestiegen sind. Gleichzeitig sollen die Betriebskosten vergleichsweise niedrig bleiben. Eine Prüfung der vorhandenen Anlage habe außerdem gezeigt, dass die Kapazität erheblich größer sein könnte als bisher angenommen.

Phosphatpreis als Wendepunkt

Das Management gab an, dass der wichtigste Treiber für die Neubewertung der gestiegene Preis sei. Während die Analyse im Februar 2025 noch mit 150 AUD pro Tonne kalkulierte, habe die aktuelle Studie von Bergbauingenieur Honorio Lima nun 200 AUD pro Tonne angesetzt. Daraus ergebe sich ein erwartetes EBITDA von rund 440 Mio. AUD - ein Zuwachs von mehr als 70 Prozent. Der freie Cashflow vor Steuern könnte sich sogar mehr als verdoppeln und zwischen 398 Mio. und 411 Mio. AUD liegen.



Das Unternehmen stellte in Aussicht, dass für das Hauptprodukt PAMPAFOS, ein phosphathaltiger Naturdünger mit mindestens 12 Prozent P2O5, künftig Preise zwischen 200 und 220 AUD pro Tonne erzielt werden könnten, abhängig von Marktbedingungen und Kundenvereinbarungen.

Produktion mit höherer Kapazität

Eine technische Prüfung habe ergeben, dass die bestehende Anlage bis zu 50 Prozent mehr verarbeiten könnte als zunächst geplant. Statt 100.000 Tonnen pro Jahr wären bis zu 150.000 Tonnen möglich, ohne dass größere zusätzliche Investitionen erforderlich wären. Damit könne das Unternehmen schon zu Beginn deutlich mehr produzieren. Die operativen Kosten sollen nach Angaben des Managements trotz höherer Kapazität niedrig bleiben. Einschließlich Leasingkosten werde mit 55 bis 70 AUD pro Tonne gerechnet.