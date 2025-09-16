Sie agieren meist im Hintergrund, sind kaum bekannt, aber dennoch unverzichtbar: Unternehmen wie Basler machen mit ihren Produkten und Lösungen industrielle Herstellungsprozesse reibungsloser, Anwendungen effizienter, die Qualität besser - und das Leben einfacher. Nach mehreren schwachen Jahren ist dem Unternehmen die Rückkehr auf den profitablen Wachstumspfad gelungen. Das zeigt sich auch im Aktienkurs.Als Weltmarktführer für Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen verleiht Basler seit über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär