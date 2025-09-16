Von Kreativen geleiteter globaler Wettbewerb für KI-Filme, Musikvideos und Spiele

Chroma Awards, ein bahnbrechender Wettbewerb für KI-Filme, Musikvideos und Spiele, der von ElevenLabs, dem führenden Unternehmen für KI-Audioforschung und -produkte, organisiert wird, gab heute bekannt, dass die Einreichungsfrist für seinen ersten Wettbewerb am 3. November endet. Die Teilnehmer des Wettbewerbs können ab heute unter https://pack.chromaawards.com/ kostenlose Testversionen der von den Sponsoren bereitgestellten KI-Tools nutzen.

Die Chroma Awards wurden mit dem Ziel ins Leben gerufen, die nächste Generation von Künstlern zu fördern, zu stärken und ins Rampenlicht zu rücken und zu zeigen, wie KI die menschliche Kreativität beflügeln kann. Der Wettbewerb wird von ElevenLabs organisiert und von Google Cloud, Freepik, fal, Dreamina AI und CapCut präsentiert.

"Mit dieser Initiative möchten wir Kreative, Communities und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenbringen, um neue Technologien und kreative Talente in einen Dialog zu bringen", so Matty Shimura von den Chroma Awards. "Wir sind unseren Partnern sehr dankbar für ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieses Wettbewerbs und freuen uns darauf, zu sehen, wie die kreative Community diese kostenlosen Testversionen in ihren Beiträgen einsetzt."

Preiskategorien: Die Einreichungen für die Chroma Awards sind in drei Hauptkategorien unterteilt: Film, Musikvideos und Spiele, jede mit eigenen Kategorien, Regeln und Preisen. Jedes Projekt kann nur in einer Kategorie eingereicht werden, aber es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Projekte, die Teilnehmer einreichen können, einschließlich mehrerer Beiträge innerhalb derselben Kategorie.





Fristen und Teilnahmebedingungen: Die Einreichungsfrist endet am 3. November 2025 um 23:45 Uhr PT. Die Bewertung erfolgt in drei Runden, bevor die Gewinner am 7. Dezember 2025 in einer Live-Übertragung der Preisverleihung bekannt gegeben werden. Die Chroma Awards akzeptieren alle Projekte, die nach dem 1. Februar 2025 erstellt wurden.





Die Einreichungsfrist endet am 3. November 2025 um 23:45 Uhr PT. Die Bewertung erfolgt in drei Runden, bevor die Gewinner am 7. Dezember 2025 in einer Live-Übertragung der Preisverleihung bekannt gegeben werden. Die Chroma Awards akzeptieren alle Projekte, die nach dem 1. Februar 2025 erstellt wurden. Bewertung: Die Chroma Awards halten sich an einheitliche Kriterien für die Auswahl der Projekte, die von einer starken, vielfältigen Jury aus aller Welt mit Erfahrung sowohl in der traditionellen als auch in der KI-Branche vereinbart wurden. Zu den Kriterien gehören emotionale Resonanz, thematische Übereinstimmung, nachgewiesene Kreativität, hoher Produktionswert und Sounddesign. Die offiziellen Wettbewerbsregeln und weitere Details zur Teilnahmeberechtigung finden Sie unter diesem Link.

Über die Chroma Awards

Die Chroma Awards sind ein Wettbewerb für KI-Filme, -Musik und -Spiele, der die globale Kreativgemeinschaft zusammenbringen soll. Wir glauben, dass KI-Tools Kreativen die Möglichkeit geben, ihre Geschichten ohne Einschränkungen zu erzählen, langjährige Zugangsbarrieren zu überwinden und neue Stimmen in der Branche zu fördern. Wir bieten kostenlose Testversionen und Schulungen an, stellen die Menschen hinter diesen Projekten vor und bieten konkrete Preise und Möglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie unter https://chromaawards.com/.

Über ElevenLabs

ElevenLabs wurde 2022 gegründet und ist weltweit führend in der KI-Audioforschung und -technologie. Das Unternehmen entwickelt innovative KI-Audio-Tools für Unternehmen, Entwickler, Kreative und Künstler. Die Plattform ermöglicht es Millionen von Menschen und Tausenden von Unternehmen, darunter Mitarbeitern von über 72 der Fortune-500-Unternehmen, schnell und kostengünstig hochwertige Voice-Overs in großem Umfang zu erstellen, interaktive KI-Sprachagenten in über 30 Sprachen zu starten und Musik in Studioqualität zu generieren

