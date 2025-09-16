SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Im Zuge eines Sparprogramms sollen bei den saarländischen Stahlunternehmen Saarstahl und Dillinger Hütte bis Ende 2026 insgesamt 760 Jobs wegfallen. "Der Prozess läuft bereits", sagte der Sprecher der Stahl-Holding-Saar (SHS), der Managementholding für die Stahlindustrie im Saarland. Die angekündigten Maßnahmen zur Kostensenkung seien schon länger bekannt. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.

In einer Betriebsversammlung bei der Dillinger Hütte sollten die Mitarbeiter am Mittag über den aktuellen Stand der Dinge informiert werden, sagte der Sprecher weiter. Vor rund vier Wochen habe es eine Betriebsversammlung bei Saarstahl gegeben. "Auch hier ging es um ein Update", sagte er.

Keine betriebsbedingten Kündigungen



Die Arbeitsplätze sollen jeweils zur Hälfte bei Saarstahl und bei der Dillinger Hütte wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen seien dabei ausgeschlossen. Das Projekt werde bereits umgesetzt.

Saarstahl plant nach früheren Angaben Einsparungen von rund 90 Millionen Euro. Über 80 Prozent der Mitglieder der IG Metall bei Saarstahl hatten im April einem Transfertarifvertrag zugestimmt, der deutliche Einschnitte beim Entgelt in Kauf nimmt.

Laut Vertrag verzichten die Mitarbeiter bis 2027 auf Millionenbeträge, unter anderem weil die bezahlte Arbeitszeit abgesenkt und ein Transformationskonto mit 24 "Bringschichten" eingerichtet werde. Dafür sind laut Gewerkschaft Standortschließungen ausgeschlossen. Saarstahl zählt rund 5.500 Beschäftigte./rtt/DP/stw