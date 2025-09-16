Berlin (ots) -Zum 10-jährigen Bestehen öffnet sich nebenan.de bundesweit: Ab sofort können sich alle Menschen in Deutschland direkt in ihrer lokalen Nachbarschaft anmelden, unabhängig davon, wie viele Personen sich dort bereits registriert haben. Bisher wurden neue Nachbarschaften erst dann geöffnet, wenn sich mindestens 100 Personen angemeldet hatten. Mit der Abschaffung dieser Schwelle markiert die Plattform einen wichtigen Schritt für den digitalen Zusammenhalt vor Ort."Wir schaffen ein digitales Rückgrat für den sozialen Zusammenhalt, lokal, verlässlich und jetzt deutschlandweit", sagt Philipp Witzmann, Geschäftsführer von nebenan.de. "In einer Zeit, in der klassische soziale Netzwerke oft Entfremdung statt Verbindung stiften, setzen wir auf echte Begegnungen und stärken das Miteinander vor Ort."Mit fast 4 Millionen Nutzer:innen in 14.809 Nachbarschaften ist nebenan.de das größte soziale Netzwerk für Nachbar:innen in Deutschland. Die Verifizierung über die eigene Adresse bleibt bestehen, um einen geschützten Raum zu garantieren.Seit 2015 verfolgt nebenan.de das Ziel, Einsamkeit zu verringern und Nachbarschaften zu stärken. Der Wirkungsbericht 2024 zeigt: Aktive Nutzer:innen fühlen sich weniger einsam und engagieren sich häufiger lokal.Seit 2020 gehört nebenan.de mehrheitlich zu Hubert Burda Media. "In Zeiten von Hass, Manipulation und Desinformation, angeheizt durch unregulierte Netzwerke aus den USA und China, setzt nebenan.de ein starkes Zeichen für mehr Gemeinschaft. Die Plattform schafft echte Beziehungen und zeigt, wie ein Unternehmen sein sollte: Erfolgreich und wichtig für die Gesellschaft. Wir sind stolz, nebenan.de bei ihrer Mission begleiten zu dürfen", sagt Dr. Marc Al-Hames, CEO von Burda Equity.Die deutschlandweite Öffnung senkt Hürden, schafft neue Verbindungen und ermöglicht Menschen überall, ihre Nachbarschaft aktiv mitzugestalten.Pressekontakt:Lisa Meisterjahnpresse@nebenan.deOriginal-Content von: nebenan.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132405/6118892