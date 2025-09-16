Wien (www.fondscheck.de) - Die EB - Sustainable Investment Management (EB-SIM) stellt ihre Geschäftsführung neu auf, so die Experten von "FONDS professionell".Mit Wirkung zum 12. Oktober 2025 sei Sebastian Kösters, der langjährige Chief Investment Officer des Unternehmens, in das Führungsgremium berufen worden. Zusammen mit Bernhard Graeber, Geschäftsführer und Leiter Alternative Assets, solle Kösters künftig die strategische Ausrichtung der EB-SIM mitverantworten. Darüber informiere das Kasseler Fondshaus per Pressemitteilung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de