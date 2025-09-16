DJ AUKTION/Bobl zu Durchschnittsrendite von 2,29% aufgestockt
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 19. August:
Emission 2,20-prozentige Bundesobligation (Bobl) mit Laufzeit 10. Oktober 2030 Bobl Volumen 4,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,087 Mrd Zuteilungsbetrag 3,491 Mrd Zeichnungsquote 1,7 (1,9) Durchschnittsrend. 2,29% (2,32%) Settlement 18. September 2025
September 16, 2025
