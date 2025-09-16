© Foto: adobe.stock.com

Ein chinesischer Biotech-Titel explodierte in nur drei Monaten um 4.500 Prozent. Jetzt folgte der Absturz um mehr als die Hälfte an nur einem Tag. Die Aktie von TransThera Sciences sorgt in Hongkong für eine der spektakulärsten und zugleich riskantesten Geschichten des Jahres. Seit dem Börsendebüt Ende Juni war der Kurs um mehr als 4.500 Prozent explodiert - bis am Dienstag die Kehrtwende kam: Das Papier brach um 53,73 Prozent auf 192 Hongkong-Dollar (HK$) ein. Damit zeigt sich, wie fragil die Rallye ist, die den Konzern zeitweise an die Spitze des Hang Seng Healthcare Index katapultierte und ihn mit Branchengrößen wie Akeso oder Innovent Biologics auf eine Stufe stellte. Das Unternehmen …