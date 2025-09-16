© Foto: Dall-ETrader erhöhen riskante Altcoin-Wetten, während die Märkte vor der Fed-Entscheidung auf mögliche Turbulenzen im Krypto-Sektor blicken.Während die Aktienmärkte in den USA neue Rekordhochs markieren, steigt im Kryptosektor die Spannung vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der Federal Reserve. Insbesondere im Altcoin-Segment baut sich hoher Leverage auf, was die Wahrscheinlichkeit abrupter Preisschwankungen deutlich erhöht. Bitcoin bleibt richtungslos - Altcoins mit gemischtem Bild Bitcoin (BTC) notiert aktuell bei 115.345 US-Dollar und liegt damit 0,34 Prozent im Plus; auf Wochensicht beträgt das Plus 2,37 Prozent. Ethereum (ETH) steht bei 3.402 US-Dollar, auf Tagessicht 0,65 …Den vollständigen Artikel lesen ...
